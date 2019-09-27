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Памятник создателям атомной промышленности откроют под Томском

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В Северске, городе-спутнике Томска, 27 сентября откроют памятник создателям Сибирского химкомбината. Торжественную церемонию приурочили к Дню работника атомной промышленности.

Памятник появится в сквере напротив Театральной площади, где еще 10 лет назад установили закладной камень. В конкурсе макетов победил проект московского скульптора Салавата Щербакова. По замыслу, на «пятаке» реактора будут установлены фигуры ученого, лаборанта и рабочего, сообщает РИА «Томск».

Скульптурная композиция символизирует единство трех профессий атомной отрасли. Образы создавали по старым фотографиям сотрудников комбината. Основание памятника, которое выполнено в виде зала реакторного завода, тоже воспроизводили с документальной точностью.

Скульптуру изготовили в подмосковной мастерской. Части четыре дня ехали до Томска в большегрузных автомобилях. В Северск они прибыли в ночь на 23 сентября. Более трех суток заняли работы по сборке и монтажу.

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