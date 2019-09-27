Наказание ужесточили экс-директору барнаульского завода Устиновой

Алтайский краевой суд вынес решение по апелляции на приговор Антонине Устиновой, бывшему директору молочного завода «Модест». Основное наказание оставлено без изменений, но увеличен штраф.

Нижестоящий суд приговорил Устинову на 7,5 года лишения свободы условно и на 5 лет испытательного срока. Кроме того, она должна была выплатить штраф — 2 млн рублей.

Краевой суд увеличил эту сумму до 7 млн рублей. Примерно такую сумму экс-директор получила от контрагента в виде взяток. Также она должна расстаться с гаражом, подаренном дочери, когда в отношении нее начались проверки.

Прокуратура требовала для Устиновой 8 лет отбывания наказания в колонии и 14 млн рублей штрафа. Кроме этого, гособвинение настаивала на лишении Устиновой занимать руководящие должности на срок 10 лет, пишет altapress.ru.