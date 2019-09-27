Япония перечислила приоритеты укрепления обороны

Киберпространство, космос и защита от электромагнитного излучения стали приоритетными направлениями, по которым Япония намерена укреплять свою оборону. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 27 сентября, ежегодном докладе японского оборонного ведомства — Белая книга.

Как передает «РИА Новости», документ представили правительству страны. Власти решили работать над системой отслеживания ситуации в космосе, созданием нового спецподразделения по космическому пространству к 2022 году и обучению кадров.

Отмечается, что Китай и Россия могут работать над укреплением возможностей по созданию препятствий для использованию космического пространства США и их союзниками.

В Белой книге также говорится о необходимости создания системы предупреждения кибератак на системы командования и коммуникаций сил самообороны и их сетей. Планируется переформатировать имеющиеся в трех родах войск отделы кибербезопасности в одно «подразделение киберобороны» к 2023 году.

Использования электромагнитных волн нужно для работы радаров и коммуникаций, говорится в документе. Ключевые страны «считают электромагнитные атаки средством нанесения ущерба электронным приборам противника и создания помех для военного командования, в связи с чем повышают свои возможности в этом направлении». В Белой книге указывается на повышение роли электронных средств вооружений России и Китая.

В конце августа минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2020 финансовый год (начнется 1 апреля 2020 года). Военное ведомство требует увеличить расходы на 1,2% — до 5,32 трлн иен (почти $50 млрд по текущему курсу).