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Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. Такое заявление он сделал в пятницу, 27 сентября.

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«Мы не можем сказать, что вопрос (участия Турции в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколенияю — Ред.) F-35 полностью решен, но я сделал им (США) предложение. Я сказал Трампу, мы можем купить у вас Patriot параллельно с покупкой С-400», — цитирует Эрдогана в пятницу агентство Reuters.

По словам турецкого лидера, Трамп в ответ предложил Турции и США вместе проработать этот вопрос.

24 сентября турецкое издание Haberturk сообщило, что Вашингтон может сделать Анкаре новое предложение по поставкам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей пятого поколения F-35.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. В настоящее время поставки С-400 в Турцию уже завершились. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут до 2 января 2020 года.

В августе США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей Patriot вместо российских С-400. Анкару также вывели из программы по истребителям F-35. Трамп тогда заявил, что не продаст Турции самолеты, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.

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