Большинство россиян планируют прожить не меньше 87 лет

Жители России назвали возраст, до которого хотели бы дожить. В среднем сошлись на цифре 87. В лидерах москвичи и севастопольцы — они планируют здравствовать до 92 лет. Большинство людей в стремлении к долголетию уже сейчас заботятся о здоровье — занимаются спортом, следят за питанием и пытаются завязать с вредными привычками.