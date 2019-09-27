Крупный пожар произошел в административном здании под Иркутском

В Иркутске сгорело трехэтажное административное здание, в котором находятся офисы. Огонь охватил более 1600 квадратных метров. Сама постройка и перекрытия деревянные. Обрушились второй и третий этажи. На месте работали 9 пожарных, задействовали три спецмашины. О погибших и пострадавших не сообщается.