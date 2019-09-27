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Катер с силовиками перевернулся на юге Сахалина

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Фото: youtube.com
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Катер с сотрудниками полиции и инспекции МЧС по малым судам перевернулся в море на юге Сахалина.

Инцидент произошел в пятницу, 27 сентября, у села Стародубское в Долинском городском округе. Как сообщил «РИА Новости» мэр Долинского Александр Тугарев, на борту судна находились пять человек, они спасены.

На помощь силовикам пришли работники расположенного рядом с местом происшествия рыболовецкого стана. По словам мэра, все сотрудники были в спасательных жилетах, помощь медиков никому не понадобилась.

17 июля на реке Волге в районе Нижнего Новгорода перевернулось пассажирское судно. На борту находились две женщины и двое мужчин, они не пострадали.

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