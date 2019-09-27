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В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

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Соединенные Штаты новыми санкциями против России препятствуют поставке топлива российскими военными в Сирии, а также стремятся помешать искоренению терроризма в республике. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в пятницу, 27 сентября.

В Ведомстве заявили, что борьба с террористической угрозой в Сирии продолжится несмотря на то, что Вашингтон оказывает покровительство экстремистам и незаконно оккупирует часть территории страны. В министерстве считают, что своими последними действиями, США окончательно сбросили все маски и прямо заявили о стремлении помешать деятельности РФ против терроризма.

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Кроме того, в МИДе напомнили, что с 2011 года новые антироссийские санкции стали 75-ми. При этом с тех пор никакого результата инициаторы санкционного давления на Россию не добились и только «превзошли себя в собственном безрассудстве».

О введении новых санкций против трех россиян, одной российской компании и пяти судов в четверг сообщил американский минфин. Под ограничения попали три менеджера компании «Сoвфрaхт» — Илья Лoгинов, Иван Окороков и Кaрeн Стeпaнян. В сообщении министерства говорится, что они «содействовали в организации поставок aвиaтoпливa для российских войск в Сирии».

В июне 2018 года американские власти обвинили трех сирийцев и пятерых сотрудников российской компании «Совфрахт» в нарушении экономических санкций за поставки авиационного топлива в Сирию.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти Сирии в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы сирийской неправительственной организации «Белые каски», которая спонсировалась Вашингтоном.

Так, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в городе Дума было применено химоружие. Страны Запада обвинили в атаке президента Сирии Башара Асада. Россия назвала приведенные в доказательство кадры постановочными, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.

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