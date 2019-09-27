Москвичам пообещали бабье лето в начале следующей недели

Бабье лето пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Но к Центральному региону подойдет циклон, так что потепление будут сопровождать дожди. Небо станет пасмурным уже в воскресенье. А вот снега в столице пока не ждут. По словам главы Гидрометцентра, рекорд по первым зимним осадкам был установлен в 1993 году — 18 сентября над Москвой пролетели белые хлопья.

Некомфортная погода будет в Поволжье и на Урале. К первому октября, по прогнозу, затем похолодает на юге западной Сибири. Там температура не будет превышать 8-10 градусов тепла. В Сочи в ближайшие дни ожидаются сильные осадки. А вот в начале следующего месяца бархатный сезон продолжится.