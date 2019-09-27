Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии
Полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в общежитии на юге Москвы. Злоумышленник палил в четырех человек из травматического пистолета, трое из них госпитализированы. Предположительно, конфликт произошел во время распития спиртных напитков.
Полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в общежитии на юге Москвы. Злоумышленник палил в четырех человек из травматического пистолета, трое из них госпитализированы. Предположительно, конфликт произошел во время распития спиртных напитков.