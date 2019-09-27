Глава МИД Белоруссии призвал мир отказаться от ракет средней и меньшей дальности

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал государства мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности.

Он напомнил, что в августе прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После этого, по словам министра, «возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе».

Макей подчеркнул, что Белоруссия выступает за безотлагательные действия по сохранению достижений ДРСМД на европейском континенте, передает «РИА Новости».

«Глава белорусского государства выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе», — отметил он.

По словам министра, Минск предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации. Подходящими площадками для этого, по его словам, могли бы стать ООН и ОБСЕ.

26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в страны Европы и Азии и международные организации было направлено послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности.

Договор о РСМД, который не позволял Вашингтону и Москве иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.