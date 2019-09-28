«С приходом Дацюка в «Автомобилисте» прибавилось уверенности»

В субботу лидер Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» завершит выездную серию матчем в Хельсинки против местного «Йокерита». Клуб из Екатеринбурга стартовал в сезоне с семи побед подряд, но последние три встречи проиграл. Сначала подопечные Андрея Мартемьянова уступили дома «Спартаку» (2:4). Потом потерпели поражение в овертайме (0:1) на выезде от подольского «Витязя». А в четверг они не совладали в Москве с тем же «Спартаком» (0:1).

Пока команде не помогает даже возвращение в строй звездного ветерана Павла Дацюка. Легендарный форвард вернулся в родной Екатеринбург минувшим летом, но из-за травмы лишь во вторничной встрече с «Витязем» впервые вышел на лед в КХЛ в составе «Автомобилиста».

После матча со «Спартаком» «Известия» пообщались с защитником уральского коллектива Иваном Вишневским, который проанализировал последние неудачи и рассказал о роли Дацюка в команде.

— Что происходит с командой в последних трех матчах?

— Как сказать… Получается, один гол всё решает. До этого пропускали много, в последних встречах стали действовать строже в обороне, но слишком уж упускаем свои моменты в нападении. Наверное, где-то надо более хладнокровно подойти к своим возможностям забить гол. Не выдумывать лишнего, сыграть проще и, возможно, полезть на пятак, затащить шайбу туда. Нет же такого, что наша команда развалилась, пропускала по семь шайб. То есть один гол делает игру. В таких ситуациях надо просто реализовывать свои моменты, и всё будет нормально.

— Когда в прошлом сезоне прервалась стартовая 18-матчевая победная серия «Автомобилиста», у команды был спад — после перерыва на Кубок Карьяла выиграли лишь один матч из пяти. Сейчас пусть и после меньшей серии успехов опять пошла череда неудачных результатов. Долгие выигрыши не изматывают морально?

— Здесь не надо параллели проводить. Не выиграла же сейчас команда 20 матчей на старте. С прошлым сезоном сравнивать нельзя. Там одна была ситуация, сейчас другая. Будем работать дальше, надо забить этот гол и всё наладится.

— Насколько меняется игра «Автомобилиста» с выходом на лед Павла Дацюка?

— Особо не поменялось ничего. Практически все остались на прежних местах. Конечно, с его приходом у ребят прибавилось уверенности. Такое всегда происходит, если играешь рядом с ним. Это человек с большим опытом, который может подсказать в трудную минуту, как поступить лучше.

— В раздевалке чувствуется особый авторитет Павла?

— Он такой же человек, как и мы. Не инопланетянин, который пришел, и теперь все не знают, что делать. Дацюк — это человек, но только с большим опытом, выигрывавший кубки и чемпионаты везде, где играл. Отлично, что к нашей команде добавился еще один лидер.

— Тяжело постоянно идти на вершине конференции и «регулярки», когда каждый соперник готовится к матчу с «Автомобилистом» как к последнему бою?

— Я думаю, не только против нас готовятся серьезно. На каждую команду максимально настраиваются. Да, может быть, к «Автомобилисту» относятся чуть более внимательно. Но я бы не стал как-то нас выделять. Сейчас ни к одному матчу не готовятся спустя рукава. Тем более в наше время любая информация доступна кому угодно. Можно подробно разобрать каждый момент матча на видео и что-то придумать против того или иного соперника. Так что нам надо просто быть готовыми к серьезному сопротивлению в любой игре.

— Сложно удерживаться на вершине таблицы?

— Я думаю — что в прошлом, что в этом году удержаться на первом месте не принципиально. Тогда мы просто хотели каждый матч играть на победу. По большей части получалось. И это хорошо — позитив всегда дает каплю энергии.