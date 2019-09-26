МЭР предложило ограничить цены на отели в Петербурге во время ЧЕ-2020

Правительство России планирует ограничить цены на гостиницы в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) летом 2020 года. Соответствующий проект, подготовленный Минэкономразвития (МЭР), размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг, 26 сентября.

Документ устанавливает максимальные цены на разные категории номеров в гостиницах и хостелах. Цена самого дешевого койко-места в хостеле категории «без звезд» может быть ограничена 1 тыс. руб. в сутки, а цена самого дорогого номера в пятизвездочном отеле высшей категории установлена не выше 525 тыс. руб. Стандартные номера одноместного (двухместного) размещения в трехзвездочных гостиницах будут стоить, в случае одобрения постановления правительства, в пределах 15 тыс. руб. в сутки.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он был разработан во исполнение федерального закона «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Согласно закону, в период проведения ЧЕ-2020 правительство может осуществлять госрегулирование стоимости гостиничного обслуживания в городе федерального значения Санкт-Петербурге. При установлении стоимости гостиниц учитываются положения правительственных гарантий, предоставленных кабмином в адрес UEFA. Проект должен предотвратить спекуляцию, связанную с ростом цен на гостиницы. При его разработке учитывалась практика Кубка конфедераций FIFA-2017 и чемпионата мира (ЧМ) по футболу FIFA-2018.

Как отмечает ТАСС, гарантия, подписанная председателем правительства России Дмитрием Медведевым, устанавливает, что в период проведения UEFA Евро-2020 цена стандартного гостиничного номера в категории «пять звезд» не должна превышать €400, в категории «четыре звезды» — €300 и «три звезды» — €200. «Для расчета стоимости гостиничного обслуживания в рублях использовался прогнозный курс валют на 2020 год, отраженный в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, одобренный на заседании правительства 19 сентября», — говорится в сообщении агентства.

В конце мая 2018 года Роспотребнадзор сообщил, что штраф за завышение цен на гостиничное обслуживание в российских городах проведения чемпионата мира по футболу превысил 9,2 млн руб. Из проверенных 20 979 объектов размещения было обнаружено 756 случаев завышения цен на отельное обслуживание. Еще в 199 случаях гостиницы не смогли предоставить свидетельство о прохождении квалификации.