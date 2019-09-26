Лавров встретился с главой МИД Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за десять лет встретился со своим грузинским коллегой.

Встреча Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН при содействии Швейцарии, передает «РИА Новости».

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также безопасность в регионе.

Ранее, 25 сентября, Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, так как это будет правильно, и в Тбилиси уже осознали контрпродуктивность провокации против России.

Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения после конфликта 2008 года. Контакты между двумя странами осуществляются при помощи секции интересов при посольстве Швейцарии.