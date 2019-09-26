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Большинство россиян планируют прожить не меньше 87 лет

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Фото: Depositphotos
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Россияне хотели бы в среднем доживать до 87 лет. Это показали результаты исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия».

Согласно исследованию, дольше всех хотят прожить москвичи. Жители столицы в среднем хотят жить до 92,3 года. Ненамного отстают севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет).

При этом россияне не просто мечтают о долголетии: 64% респондентов так или иначе заботятся о здоровье ради него. 35% из них занимаются спортом или фитнесом, еще 58% придерживаются диет и правильного питания, а 12,5% хотели бы избавиться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем.

В Министерстве здравоохранения РФ отметили, что уже сегодня в России более 1,8 млн жителей 86 лет и старше.

Ранее в этот же день в Пенсионном фонде России сообщили, что самой старой пенсионеркой Москвы оказалась женщина, родившаяся в 1900 году. В организации рассказали, что в настоящее время в Москве проживают 807 пенсионеров в возрасте 100 лет и старше, и их число существенно выросло за последнее время.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 27 сентября.

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