Минстрой разрешил строить пятиэтажные школы

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заявил о смягчении требований к количеству этажей в школах. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС.

По словам министра, работа по модернизации нормативно-технических документов и правил производится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Якушев на заседании коллегии министерства представил первые результаты проекта, направленного на рационализацию решений. «Так, предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ. В настоящее время это не более четырех этажей. При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности», — приводит агентство его слова.

Политик также добавил, что актовые залы теперь возможно размещать на третьем этаже (раньше — не выше второго).

В мае сообщалось, что замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о возможности строительства новых социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник и больниц — из дерева. Министерство предложило установить квоту на применение продукции деревянного домостроения при госзаказе — она может составить до 30%. В профильной ассоциации заявили, что современные конструкции из дерева безопасны и огнестойки. По оценкам экспертов, использование этого материала позволит сэкономить на строительстве соцобъектов в среднем до 15%.