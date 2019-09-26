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Внедорожники УАЗ оснастят функцией запуска двигателя со смартфона

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Фото: УАЗ
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Ульяновский автомобильный завод объявил о начале тестирования внедорожников с новой технологией Connected car. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 26 сентября.

Отмечается, что с помощью данной технологии автовладелец сможет получать информацию о машине через смартфон. Например, сведения о местонахождении автомобиля, уровне топлива в баке, а также данные о техническом состоянии. Кроме того, можно будет дистанционно запустить или выключить двигатель.

По данным пресс-службы предприятия, производство автомобилей с технологией Connected car начнется в конце 2019 года.

30 августа сообщалось, что российские дилеры Ульяновского автомобильного завода приступили к приему заказов на внедорожник «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП).

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