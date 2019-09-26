Российским домохозяйкам предложили платить зарплату

В России предложили узаконить труд домохозяек. Готовку, уборку и уход за детьми хотят приравнять к остальным профессиям, делать запись в трудовую книжку и исчислять стаж. Оплату предложили установить по прожиточному минимуму, и дополнительно делать выплаты на каждого ребенка в семье младше 14 лет. Не забыли и о «домохозяевах», ведь у нас в стране находиться в отпуске по уходу за ребенком может и отец.