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Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков

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Фото: РИА Новости
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Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков, совершивший два космических полета на орбитальную станцию «Мир», умер на 70-м году жизни. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил депутат Госдумы космонавт Максим Сураев.

«Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память!» — написал Сураев на своей странице в Twitter.

Других подробностей не сообщается.

Манаков совершил два космических полета — в 1990 и 1993 годах. Он стал 229-м человеком в мире и 69-м в СССР, вышедшим на околоземную орбиту. Суммарно за два полета космонавт был в космосе почти 310 дней.

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