Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

Следствие обвинило священника Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса России Об этом 26 сентября пишет ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд.

«Органами следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» четвертой части статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»), частью три статьи 135 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц») и статьей 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ», — говорится в сообщении суда.

Региональное Следственное управление Следственного комитета России по Оренбургской области комментариев по данному делу не дает. Заседание суда, где Стремский, его дочь и супруга были арестованы до 12 ноября, прошло в закрытом режиме.

В Оренбургской епархии сообщили, что Стремский запрещен в священнослужении до окончания расследования. Ситуация находится на контроле у правящего архиерея.

Ранее, 25 сентября, Ленинский районный суд Оренбурга арестовал священника на один месяц и 19 дней — до 12 ноября. Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, заподозрили в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.