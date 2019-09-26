Травмы пассажиров Boeing-767 в Барнауле связали с конструкцией трапов

Большое количество травм у пассажиров Boeing 767-300, совершившего жесткую посадку в Барнауле, может быть связано с конструктивной особенностью надувных трапов, которые предназначены для эвакуации пассажиров. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора авиапредприятия «Алтай» Виталия Архипенко.

«Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены. С этим связано наличие 49 пострадавших, обратившихся к врачам со ссадинами рук и ног», — рассказал Архипенко на пресс-конференции. Он добавил, что однозначно говорить о том, где именно пострадали люди — в самом самолете или при спуске по трапу, нельзя. Выяснением причин займутся специалисты профильных ведомств.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что число пострадавших пассажиров увеличилось до 56 человек.

Boeing с 341 человеком на борту, среди которых были 10 членов экипажа, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула в 21:13 мcк среды. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама авиалайнера произошло задымление правой стойки шасси.

Отмечается, что все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно.