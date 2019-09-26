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Около 30 звонков в день стало поступать в службу отлова животных в Астрахани

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В Астрахани специалисты ежедневно фиксируют около 30 звонков от горожан, которые сталкиваются с безнадзорными животными. Об этом сообщает МБУ «Чистый город».

По информации учреждения, часто животные ведут себя агрессивно. Если собаки нападают на человека или своры замечают около школ или детских садов, то на место выезжает бригада «Чистого города», сообщает «Астрахань-24».

Специалисты отлавливают животное, после чего стерилизуют и кастрируют. Затем его чипируют, вакцинируют и заново выпускают на улицы. В среднем таким образом обрабатывается до 15 собак в день.

До конца этого года на территории Наримановского района около села Биштюбинка планируется открыть питомник на 300 мест. Сейчас выбранную площадку подключают к инженерным сетям.

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