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Женщина подралась с фельдшером в больнице в Петербурге

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В Санкт-Петербурге женщина подралась с фельдшером в Екатерининской больнице. Об этом телеканалу «78» рассказали в правоохранительных органах города.

Видеозапись инцидента опубликовали в сети 25 сентября. На кадрах ролика видно, как женщина и фельдшер обмениваются ударами, а также охранник наблюдает за происходящим и не вмешивается в ситуацию. Предположительно, конфликт возник из-за курения в неположенном месте.

Известно, что напавшая на фельдшера 39-летняя женщина ранее была судима по статье об оскорблении представителя власти. По данным сайта kp.ru, ее госпитализировали из-за буйного поведения из отдела полиции, где должны были проверить на наличие наркотических веществ крови. Были ли они выявлены — неизвестно, но от госпитализации она отказалась и ушла, встретив фельдшеров на парковке.

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Предположительно, женщина начала оскорблять врачей, потому что те курили у своей машины. В ответ один из фельдшеров стряхнул пепел прямо ей в лицо, после чего медики на время пропали из кадра, однако женщина догнала и пнула одного из них. После этого женщина-фельдшер начала бить нападавшую, взяв за волосы и ставя на колени, после чего нанесла удар коленом в область головы. После произошедшего пациентку вновь отвезли в полицию, а фельдшер сняла побои и написала заявление в правоохранительные органы. Медики зафиксировали у нее ушиб левой кисти и теменной области, пишет сайт aif.ru.

В медучреждении подтвердили, что драка произошла на их территории, но участники конфликта не были сотрудниками Екатерининской больницы.

«Это врачи скорой помощи городской станции скорой медицинской помощи. Охранник — не в штате нашей больницы, это сотрудник другой организации, и он просто не имеет права вмешиваться и трогать других людей», — приводит слова пресс-секретаря больницы Екатерины Авериной «Ридус». Она отметила, что курить на территории больницы строго запрещено, но сотрудники и пациенты часто нарушают правила.

О случившемся доложили главврачу больницы, проводится внутреннее разбирательство. Аверина добавила, что в будущем планируется разработать инструкцию о поведении охраны в подобных ситуациях.

В августе в Великом Новгороде суд вынес приговор 28-летнему горожанину, который напал на фельдшера скорой помощи.

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