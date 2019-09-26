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Жителя Калининградской области осудили за обстрел людей из ружья

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В Калининграде вынесен приговор в отношении жителя Полесского района, который из ружья обстрелял нескольких человек. Один пострадавший скончался от ранений, еще трое пострадали.

Инцидент произошел в поселке Ильичево. 59-летний подсудимый поссорился с племянником, взял охотничье ружье с самодельными патронами и открыл стрельбу по обидчику и его знакомым. Один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения. Двоим пострадавшим нанесен вред здоровью средней тяжести, сообщает Калининград.Ru.

При досмотре у подсудимого обнаружили смесь порохов. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц, с применением оружия» и «незаконное хранение взрывчатых веществ».

Суд приговорил стрелка к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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