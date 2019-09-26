Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Миняйло на свободу

Басманный суд Москвы отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Алексея Миняйло. Такое решение было принято на заседании в четверг, 26 сентября.

«Обвиняемого освободить из-под стражи», — огласил решение судья Артур Карпов.

Он отметил, что в действиях Миняйло усматриваются лишь признаки административного правонарушения — его обвиняли в участии в массовых беспорядках.

34-летний Миняйло на заседании заявил о своей невиновности и попросил его освободить. При этом следователь просил суд перевести Миняйло из СИЗО под домашний арест, так как, по данным СК, он может скрыться от следствия и уничтожить документы, имеющие значения для расследования уголовного дела, уточняет ТАСС. Это ходатайство было отклонено.

26 августа Тверской суд Москвы оштрафовал участника массовых беспорядков 27 июля Даниила Беглеца, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому.

В несогласованном митинге 27 июля участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 фигурантов дела — Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.