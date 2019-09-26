Все центральные тепловые пункты запустили в Пензе

Более 2 тыс. жилых домов в Пензе получили отопление. В городе запущены все центральные тепловые пункты и большинство котельных.

По данным администрации Пензы, отоплением обеспечены все школы, 106 медицинских организаций, 13 учреждений спорта, 47 объектов культуры и 19 объектов социальной сферы. Также тепло осталось подать в два детских сада. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Предполагается, что все здания будут обеспечены теплом до 1 октября. В мэрии намерены держать ситуацию под контролем и не допускать срыва сроков подачи отопления в оставшиеся дома и учреждения.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия отопления в школе в Красноармейском районе (Челябинская область) были отменены уроки для младших классов и сокращены занятия для старшеклассников.