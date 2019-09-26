Телеканал «112 Украина» лишили лицензии

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, входящих в структуру телеканала «112 Украина». Соответствующее решение было принято единогласно на заседании организации в четверг, 26 сентября.

«Отказать компании «Новый формат ТВ» [вещатель «112»] в продлении лицензии на цифровое вещание в формате DVB-Т2», — заявил на заседании представитель Нацсовета Сергей Костинский, которое транслировалось на YouTube-канале регулятора 26 сентября.

По данным Нацсовета, «112 Украина» систематически нарушал условия лицензии и получал несколько предупреждений. Регулятор решил применить «самую жесткую санкцию» из-за того, что нарушения не были исправлены.

По данным «РИА Новости», в продлении лицензии также отказано вещателям: «Ариадна ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ». Кроме них в состав телеканала входит «112-ТВ».

«Телеканал «112 Украина», сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу. Мы не позволим решению Нацсовета лишить украинцев объективной информации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «112 Украина».

24 сентября пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщила, что Служба безопасности (СБУ) страны не обнаружила оснований для наложения санкций на телеканалы «112 Украина» и NewsOne.

Нацсовет республики по телевидению и радиовещанию 5 сентября решил подать иск в суд об аннулировании лицензии NewsOne за «разжигание вражды». Позже президент Украины Владимир Зеленский, комментируя данное решение, заявил о поддержке свободы слова и отметил, что не собирается закрывать никакие телеканалы.