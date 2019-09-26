В систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица

В систему быстрых платежей планируют внедрить оплату по биометрии лица. Технологию разработал "Ростелеком". Чтобы оплатить покупку, нужно будет просто подойти к кассе и посмотреть в камеру. А если товар дороже тысячи рублей, то придётся по-старинке ввести специальный код.