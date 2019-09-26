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Следователи и прокуратура попросили перевести Миняйло под домашний арест

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Следователь в четверг попросил суд перевести из СИЗО под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках на несанкционированных акциях в Москве 27 июля Алексея Миняйло. Об этом 26 сентября сообщает «РИА Новости».

«Прошу меру пресечения Миняйло изменить на домашний арест с продлением меры на три месяца с наложенными на него ограничениями», — приводит агентство слова следователя. Которого поддержала представитель прокуратуры.

3 сентября стало известно, СК прекратил преследование студента ВШЭ Егора Жукова в рамках дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии приняли участие более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство.

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