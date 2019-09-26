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Таксиста будут судить за аварию с машиной ДПС в Екатеринбурге

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Таксиста, который заснул во время перевозки пассажиров, будут судить в Екатеринбурге. Мужчина допустил столкновение с машиной ДПС.

Авария произошла на Объездной дороге. По данным следствия, таксист вез двух пассажиров и выехал на перекресток с улицей Амундсена на запрещающий сигнал светофора. В результате автомобиль такси врезался в служебную машину дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

Водитель служебного автомобиля получил тяжелые травмы головы, шеи, туловища и левой ноги. Таксист пояснил, что перед ДТП без остановки работал день и ночь, поэтому заснул за рулем.

Уголовное дело по факту ДТП передано в суд.

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