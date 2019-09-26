Прямой эфир

В Брянске выбрали нового главу города

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новой главой города Брянск стала Марина Дбар, кандидат от партии «Единая Россия». Ее избрали в ходе первого заседания Брянского городского Совета народных депутатов VI созыва, которое состоялось 26 сентября.

Как сообщает издание NASHBRYANSK.RU, в ходе заседания была выдвинут только кандидатура Дбар. Путем тайного голосования ее выбрали единогласно.

Марина Дбар неоднократно избиралась в депутаты Брянского городского совета. В предыдущем созыве она возглавляла комитет по бюджету, финансам и налогам, была руководителем фракции «Единая Россия» в горсовете.

Предыдущий глава города Брянск Александр Хлиманков ушел в отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывшего вице-губернатора Кубани Копайгородского избрали мэром Сочи
Губернатор заявил о проблемах со здоровьем у погибшего экс-мэра Новокуйбышевска

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019