В Брянске выбрали нового главу города

Новой главой города Брянск стала Марина Дбар, кандидат от партии «Единая Россия». Ее избрали в ходе первого заседания Брянского городского Совета народных депутатов VI созыва, которое состоялось 26 сентября.

Как сообщает издание NASHBRYANSK.RU, в ходе заседания была выдвинут только кандидатура Дбар. Путем тайного голосования ее выбрали единогласно.

Марина Дбар неоднократно избиралась в депутаты Брянского городского совета. В предыдущем созыве она возглавляла комитет по бюджету, финансам и налогам, была руководителем фракции «Единая Россия» в горсовете.

Предыдущий глава города Брянск Александр Хлиманков ушел в отставку.