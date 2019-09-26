Виртуальные экскурсии по Дороге жизни пройдут для школьников Ленобласти

В Ленинградской области школьники смогут совершить экскурсию по Дороге жизни в очках виртуальной реальности. Ученики увидят музейные экспонаты и памятники.

Первыми участниками виртуального проекта станут школьники в поселке Подборовье Бокситогорского района. Там в 1941 году начиналась Дорога жизни. Продовольствие и боеприпасы перегружали на грузовики, которые отправлялись к Ладожскому озеру. От поселка до Санкт-Петербурга более 300 км, и только путь занимает более пяти часов, поэтому ученики не могут отправиться на настоящую экскурсию. Об этом сообщает телеканал «78».

Очки виртуальной реальности предоставят обзор 360 градусов. Школьники смогут увидеть музейные экспонаты и памятники, расположенные на Дороге жизни во Всеволожском районе.