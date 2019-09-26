Прямой эфир

ЦОДД назвал причину пробок в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одной из причин масштабных пробок в Москве в сентябре 2019 года стало большое количество дорожных участков, где идут строительные работы. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter в четверг, 26 сентября.

«Одна из причин — неоконченные строительные работы. В сентября этого года их на 88% больше, чем в сентябре 2018 года (то есть + 122 дополнительных участка)», — говорится в сообщении.

В организации утверждают, что когда работы завершатся и все введенные из-за них ограничения будут сняты, ситуация на дорогах в столице улучшится.

Ранее, 10 августа, ЦОДД анонсировал возвращение дорожных заторов в Москву с 26 августа «вместе с отпускниками, студентами и школьниками». Специалисты прогнозировали увеличение трафика на 100–125 тыс. автомобилей в день.

8 августа сообщалось, что в столичном регионе планируется протестировать новый сервис по информированию водителей о дорожных пробках, ДТП и состоянии покрытия автодорог. Новинка должна появится в 2022 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЦОДД анонсировали возвращение пробок в Москву
В Москве протестируют новый сервис о дорожных заторах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019