ЦОДД назвал причину пробок в Москве

Одной из причин масштабных пробок в Москве в сентябре 2019 года стало большое количество дорожных участков, где идут строительные работы. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter в четверг, 26 сентября.

«Одна из причин — неоконченные строительные работы. В сентября этого года их на 88% больше, чем в сентябре 2018 года (то есть + 122 дополнительных участка)», — говорится в сообщении.

В организации утверждают, что когда работы завершатся и все введенные из-за них ограничения будут сняты, ситуация на дорогах в столице улучшится.

Ранее, 10 августа, ЦОДД анонсировал возвращение дорожных заторов в Москву с 26 августа «вместе с отпускниками, студентами и школьниками». Специалисты прогнозировали увеличение трафика на 100–125 тыс. автомобилей в день.

8 августа сообщалось, что в столичном регионе планируется протестировать новый сервис по информированию водителей о дорожных пробках, ДТП и состоянии покрытия автодорог. Новинка должна появится в 2022 году.