Головина впервые включили в символическую сборную чемпионата Франции

Полузащитника «Монако» Александра Головина включили в символическую сборную седьмого тура чемпионата Франции по версии журнала L’Equipe.

25 сентября «Монако»победил на своем поле «Ниццу» со счетом 3:1. В этом матче Головин отметился двумя голами и результативной передачей на Бен Йеддера. Журналисты издания сразу после игры опубликовали в Twitter пост-благодарность лидеру атак сборной России, отметив, что футболист получил оценку 9 за этот матч, сообщает REGNUM.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим также отметил успехи Головина, пишет сайт kp.ru.

«Головин перешел к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это имеет свою значимость для команды», — заявил Жардим.