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Новые автобусы вышли на маршруты в Ульяновске

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В Ульяновске на маршруты общественного транспорта вышли 11 новых автобусов. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.

По его словам, с 23 сентября новые автобусы «СИМАЗ» вышли на маршруты № 20, 46, 31 и 66. До конца года планируется обновить почти 90 единиц транспорта, пишет 1ul.ru.

В августе сообщалось, что в Ульяновске продолжается реализация договора мэрии с перевозчиками по обновлению общественного транспорта. В начале августа одна из компаний купила 30 автобусов «Газель», а также один Mercedes.

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