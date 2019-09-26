Новые автобусы вышли на маршруты в Ульяновске

В Ульяновске на маршруты общественного транспорта вышли 11 новых автобусов. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.

По его словам, с 23 сентября новые автобусы «СИМАЗ» вышли на маршруты № 20, 46, 31 и 66. До конца года планируется обновить почти 90 единиц транспорта, пишет 1ul.ru.

В августе сообщалось, что в Ульяновске продолжается реализация договора мэрии с перевозчиками по обновлению общественного транспорта. В начале августа одна из компаний купила 30 автобусов «Газель», а также один Mercedes.