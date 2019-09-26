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Более 1,7 тыс. человек пострадали от клещей в Брянской области

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В Брянской области с начала года от клещей пострадали 1764 человека. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, среди обратившихся за медпомощью 480 детей. специалисты исследовали 974 клещей, из них у 122 выявлен боррелиоз, пишет интернет-газета «Брянские новости». Информации об энцефалитных клещах нет.

Ранее Роспотребнадзор обнародовал итоги активности клещей в Красноярском крае в летнем сезоне – 2019. За медицинской помощью обратились 18,9 тыс. жителей региона. Это больше прошлогодних показателей на 3 тыс. человек. Клещевым энцефалитом заболели 263 человека, четверо из них с болезнью не справились и погибли.

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