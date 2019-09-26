Более 12 тыс. зданий останутся без воды в Казани

В Казани запланировано массовое отключение водоснабжения. Без воды останутся 1,8 тыс. многоквартирных домов, более 10 тыс. частных домов и 851 объект социальной сферы.

По данным исполнительного комитета, отключения запланированы в Кировском, Ново-Савиновском, Московском и Авиастроительном районах. Об этом сообщает InKazan.ru. Воду отключат вечером 27 сентября. Предполагается, что ограничение подачи воды продлится до утра 29 сентября.

Отключение связано с работами на Волжском водозаборе, где будет проведен внеплановый ремонт узловой запорной арматуры. Оно не затронет системы отопления.