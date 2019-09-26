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Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню сердца. Трансляция

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Фото: ТАСС/DPA/Arno Burgi
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Накануне Всемирного дня сердца (29 сентября) в МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, на которой представляют всероссийские проекты, посвященные оздоровлению населения – «Человек идущий» (при поддержке Минспорта РФ), «10 тысяч шагов к жизни» и «Прогулка с врачом».

Каждая программа направлена на свою аудиторию – молодежь, работающее население, 50+.

Участие в мероприятии принимают:

- Лео Бокерия, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик

- Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ, руководитель федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»

- Марина Томилова, заместитель министра спорта РФ, руководитель федерального проекта «Спорт – норма жизни».

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