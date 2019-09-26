В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о введении в Донбасс белорусского миротворческого контингента должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины — Киев и самопровозглашенные республики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС в четверг, 26 сентября.

«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в тексте минских договоренностей нет пункта относительно введения на восток Украины белорусских миротворцев. «Минские соглашения — это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ — единственный документ, под которым стоят подписи и стран–гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных республик», — считает собеседник агентства. Таким образом он прокомментировал высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью газете «Коммерсант» от 26 сентября, сравнившего минские соглашения с планом нынешнего вице-премьера России Дмитрия Козака, который в 2003 году готовил документ по урегулированию конфликта в Приднестровье. Отвечая на вопрос, не станет ли Донбасс «навсегда» Приднестровьем, где так и не предвидится урегулирования, министр ответил, что принятый отношении этого молдавского региона документ по урегулированию «меморандум Козака», был аналогичен минским договоренностям, но так и не был утвержден.

Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы. Он отметил, что белорусские войска смогут при необходимости закрыть границу в 400 км между РФ и Украиной, которая сейчас не контролируется Киевом. 17 сентября на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом белорусский лидер сказал, что без участия США конфликт на востоке Украины урегулировать не получится.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики — ДНР и ЛНР соответственно. Киев начал против них антитеррористическую операцию (АТО), которую сменил в 2018 году на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» — Украины, России, Франции и Германии.