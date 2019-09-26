Автовокзал открыли в селе в Тамбовской области после ремонта

В селе Бондари Тамбовской области завершили ремонт автостанции. Торжественное открытие вокзала состоялось в среду, 25 сентября.

Здание автостанции было закрыто в 2000 году в связи с аварийным состоянием. В сентябре 2018 года местные жители добились прокурорской проверки, которая потребовала от властей отремонтировать станцию, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Работы стартовали в феврале 2019 года. Рабочие сделали косметический ремонт помещений, заменили окна и проводку, отремонтировали кровлю, зал ожидания и санузел, уложили плитку и асфальт, установили лавочки и урны около здания.

Из регионального бюджета на эти цели было направлено 3,5 млн рублей. В кассе автостанции уже начали продавать билеты.