Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Соответствующий запрет вступит в силу с 1 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Теперь законом запрещено испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и нoмерах гостиниц», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Помимо запрета на курение на балконах, с 1 октября изменяются требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Теперь перед показами фильмов зрителей будут информировать о действиях в случае пожара, а палаты с детьми и тяжелобoльными пациентами будут размещаться преимущественно на первых этажах.

В конце мая сообщалось, что Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, поскольку их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.