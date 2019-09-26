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Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минфин предлагает реструктурировать долги российских регионов перед бюджетом. Речь идет о сумме в 75 млрд рублей, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

«Предложение: давайте рассмотрим вопрос о реструктуризации этой задолженности при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты в инфраструктуре, которые реализуют регионы», — цитирует министра «РИА Новости».

Рассказывая об исполнении бюджета за 2018 год, Силуанов отметил, что ситуация с долгами регионов начала улучшаться. Многие региональные бюджеты впервые исполнены с профицитом.

24 сентября Минфин сообщил, что по данным на начало месяца объем задолженности субъектов РФ составил 1,995 трлн рублей (в августе он составлял 2,016 трлн рублей). В прошлый раз этот показатель опускался так низко в 2014 году.

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