Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей

Минфин предлагает реструктурировать долги российских регионов перед бюджетом. Речь идет о сумме в 75 млрд рублей, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

«Предложение: давайте рассмотрим вопрос о реструктуризации этой задолженности при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты в инфраструктуре, которые реализуют регионы», — цитирует министра «РИА Новости».

Рассказывая об исполнении бюджета за 2018 год, Силуанов отметил, что ситуация с долгами регионов начала улучшаться. Многие региональные бюджеты впервые исполнены с профицитом.

24 сентября Минфин сообщил, что по данным на начало месяца объем задолженности субъектов РФ составил 1,995 трлн рублей (в августе он составлял 2,016 трлн рублей). В прошлый раз этот показатель опускался так низко в 2014 году.