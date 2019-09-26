Проект «Сохраняя культуру» стартовал в Рязанской области

В Рязанской области стартовал проект, посвященный сохранению и повышению популярности народной культуры в населенных пунктах. Первый концерт будет посвящен Дню пожилого человека.

На сцене Бурминской школы Александро-Невского района выступит сводный хор Студенковского сельского дома культуры. Любительский коллектив исполнит русские народные и авторские песни. Концерт станет первым в проекте, который получил грантовую поддержку на фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». Об этом пишет РИА «7 новостей».

Основной идеей проекта является организация концертов на безвозмездной основе в населенных пунктах, где нет стационарных клубов или есть небольшие сельские клубы. Проект посвящен сохранению и популяризации аутентичной народной культуры.