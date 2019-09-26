Отопительный сезон стартовал в Волгоградской области

Город Волжский первым в Волгоградской области начал отопительный сезон. Тепло поступит в образовательные учреждения.

Власти Волжского воспользовались правом самостоятельно принять решение о старте отопительного сезона. Тепло начнет поступать в детские сады. В остальных образовательных учреждениях отопление также может начаться раньше срока, для этого руководителям необходимо подать соответствующую заявку. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Теплоснабжающая организация Волжского готова к началу сезона на 100%, готовность объектов ЖКХ и теплосетей составляет 97%.

В Волгограде и других муниципалитетах региона отопительный сезон пока не начался. Синоптики ожидают потепление на следующей неделе.