В очередной раз полосы ведущих информационных агентств Украины и России запестрели сообщениями об украинском факторе в американской политике. Теперь это связано с содержанием телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также с их первой личной встречей, которая состоялась на площадке Генеральной ассамблеи ООН.

На Украине, ровным счётом как и в любой другой малоуспешной стране, эти темы молниеносно приобрели гипертрофированные формы, и у обывателя просто интересующегося политикой невольно возникала уверенность, что именно от Украины и действий её руководства теперь зависит судьба предстоящих президентских выборов в США.

В России более сдержанно и отстранённо отнеслись к этим новостям, но невооружённым глазом видно, что «незримая рука» медиаполя внимательно следит за происходящим на треке американо-украинских отношений.

Тут и возникает вопрос, а существует ли в природе этот уникальный кейс американо-украинских отношений, и если существует, то насколько он существенный для международных связей.

Даже если вкратце пробежаться по основным вехам отношений Киева и Вашингтона ответ на предыдущий вопрос находится сам собой.

На заре независимости Украины, американцы более всего были озабочены ядерным потенциалом, который сохранился после развала СССР. Причём сейчас цели наших партнёров по избавлению «молодых демократий» от зла ядерного оружия находятся не в сфере опасений о передаче его «ненадёжным» режимам, а области потенциальных страхов из-за реинтеграции постсоветского пространства в новое объединение.

В случае если бы в 90-е такие процессы обрели реальные очертания, а к этому были серьёзные предпосылки, условное объединение четырёх государств, имеющих ядерное оружие, очень серьёзно бы влияло на мировую геополитику и процессы международных отношений.

После того, как американские партнёры добились отказа Киева от ядерного оружия, начался процесс переформатирования государства под стандарты «просвещённого» мира. Недаром американская финансовая поддержка «демократизации» для Украины была одной из наибольших на протяжении многих лет.

Первые плоды этих вливаний весь мир увидел в ходе так называемой «оранжевой революции» 2004-2005 годов, в результате которой к власти на Украине пришла политическая элита, полностью ориентированная на США.

В следующие пять лет, прозападная часть политического класса страны продемонстрировала все свои негативные свойства и качества, начиная от тотальной коррупции и заканчивая банальным политическим предательством. Это предопределило её проигрыш сначала на парламентских выборах, а потом и на президентских — политическим силам, которые как бы были лояльными России.

Новый президент Украины Виктор Янукович был интересен американским партнёрам до времени пока позволял (а то и поддерживал) создание на Украине позитивного образа коллективного Запада, пропаганду евроатлантической интеграции и тормозил проекты по сближению с Россией.

События 2013-2014 годов продемонстрировали, что в этот раз американцы точно не намерены отдавать свой «приз». Государственный переворот и последовавшая за ним гражданская война во многом были производными от той политики, которую США вели на Украине с одной единственной целью — не допустить её сближения с Москвой.

Вот и сейчас, совершенно любой кейс американо-украинских отношений в той или иной степени аффилирован с куда более глобальным противостоянием по линии России и США. Важно понять, что геополитические координаты гораздо устойчивее и долговечнее конкретных политиков и политической конъюнктуры, а это значит, что война за Украину в обозримой перспективе не закончится.

И в завершение несколько слов о выступлении Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН и совместном брифинге с президентом США Дональдом Трампом.

Выступление президента Украины откровенно разочаровало. Обычно у талантливого актёра и продюсера получается повторить свой успех уже в роли президента. Однако, то ли люди, готовившие ему выступление, оказались откровенно бездарными, то ли сам Владимир Зеленский сделал ошибочную ставку на образ жертвы. Невольно, за время его выступления возникло ощущение «дежавю», будто на трибуне вновь появился предыдущий президент Украины, особенно когда прозвучала сентенция о «российской агрессии» и предположение, что такое блеклое выступление «может изменить мир».

Ну а совместный брифинг с Дональдом Трампом уж точно ничего нового не продемонстрировал. И тем более не прозвучало новых идей, о которых можно дискутировать. Приглашение США в «нормандский формат» или другую форму украинского урегулирования выглядит не более чем заискиваньем перед Вашингтоном. При этом, Владимиру Зеленскому прекрасно известна позиция европейских партнёров и России, не горящих желанием помещать американского слона в посудную лавку нормандского формата.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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