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Подмосковью пообещали бабье лето в ближайшие дни

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В Московский регион возвращается «бабье лето». 27 сентября возможно повышение дневной температуры до +12 градусов.

Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на портал «Метеовести», температурный режим вернется в рамки климатических норм и продержится до выходных.

На стыке сентября и октября возможно до +16 градусов. Правда, метеорологи не исключают осадков.

Ранее специалисты говорили, что традиционного позднего бабьего лета в столичном регионе не будет, но стоит ждать его подобия, которое называют «бабушкино лето».

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