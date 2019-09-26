Жителей Подмосковья начали информировать о времени приезда скорой по SMS

Жители Московской области начали получать SMS с указанием времен прибытия скорой помощи. Об этом сообщает телеканал «360» в четверг, 26 сентября.

Чтобы воспользоваться услугой, скорую помощь следует вызывать не через «03», а по номеру «112» или через приложение «112 МО». Таким образом, по мобильный телефон поступит сообщение со временем приезда бригады медиков.

Отмечается, что Московская область первой разработала и внедрила такую функцию. Обращения обрабатывают в Центре-112 в круглосуточном режиме 3,6 тыс. операторов. С июня текущего года уже было отправлено порядка 800 тыс. SMS-оповещений.

По словам заместителя начальница Центра-112 Андрея Половинкина, для получения такого сообщения нужно заполнить так называемую «карточку событий». Так, оператор отмечает повод к вызову и причину, ФИО и адрес заявителя, после чего карточка передается на станцию скорой помощи в зависимости от зон реагирования.

После этого медики решают, нужно ли уточнять симптомы напрямую у того, кто вызвал «скорую», или сразу назначают бригаду. Время прибытия скорой составит от 20 минут до двух часов — в зависимости от того, насколько экстренным и неотложным считается вызов. При выезде бригады заявитель получает второе SMS. Третье придет тогда, когда врачи будут в 200 м от нужного адреса.

Можно вызвать медиков и по SМS. Для этого нужно отправить фразу — «Помогите» на номер 112. В будущем жителей и гостей региона будут оповещать через SМS о реагировании всех экстренных служб.

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