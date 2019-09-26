Яблони снова расцвели в Симферополе

Яблоня второй раз за год зацвела в Ботаническом саду Симферополя. Эксперты видят причину повторного цветения в засушливой погоде весной и в начале лета.

«Это нормальное состояние для растения. Никакой аномалии в этом нет», — пояснила инженер Ботанического сада Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Анна Томилко.

Как пишет Крыминформ, несколько недель назад повторное цветение плодовых культур было отмечено на Южном берегу Крыма. На этой неделе появились осенние цветы на яблонях в Симферополе и его пригороде.

«Плодов, конечно, такое цветение не дает», — добавила Томилко. По ее словам, в Ботаническом саду часто повторно расцветают сирень и каштаны.

Напомним, в начале сентября в центре Калининграда вновь зацвел каштан. Цветущее дерево заметили напротив Дома Советов.