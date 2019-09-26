Необычный арт-объект установят у моста через Амур в Хабаровском крае

В Хабаровском крае перед мостом через Амур, ведущим в Комсомольск-на-Амуре, появится необычный арт-объект. Его установит известный в крае собиратель ретро-автомобилей и мотоциклов Александр Цыганов совместно с ГИБДД Комсомольского района.

Как сообщил Цыганов ИА «Хабаровский край сегодня», это будет своего рода памятник погибшим в ДТП. Его собираются сделать из мраморных плит, полицейского автомобиля «Нива-2121» и макетов инспекторов ГИБДД.

Плиты установят на гранитные камни, что будет символизировать память погибших в ДТП. Манекены инспекторов должны напоминать об ответственности водителей на дороге.

Кроме того, перед арт-объектом установят знаки, предупреждающие о приближении к посту ДПС. Предполагается, что водители будут снижать скорость в этом месте.

Необычный пост должен появиться у моста уже в этом году.