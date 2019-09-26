Все детсады и учебные заведения закрыли в Руане из-за пожара на химзаводе

Все учебные заведения и детские сады экстренно закрыли в городе Руане и ближайших муниципалитетах на северо-западе Франции. Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома из-за пожара на заводе смазочных присадок.

Возгорание на химзаводе Lubrizol произошло в ночь на 26 сентября около 2:45 по местному времени (3:45 по мск). Опасность состоит в том, что в здании находится опасное сырье. Небо заволокло черным дымом, слышны взрывы. Экстренные службы огородили территорию вокруг завода, все подъездные дороги перекрыты, сообщает телеканал «Звезда».

По предварительной информации, никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвуют около 130 сотрудников экстренных служб, уточняет телеканал «360». При попадании сажи на кожу они рекомендуют немедленно ее смыть, так как вещество может нанести вред здоровью.

Lubrizol — поставщик специальных химикатов для промышленных, транспортных и потребительских рынков. Горящий завод относится к категории SEVESO, то есть находится под особым наблюдением властей из-за присутствия потенциально опасных сырьевых материалов.